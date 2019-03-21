ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر حسن أمس الأربعاء إجتماعاً مع رئيس إدارة القضايا ورئيس قسم القضاء الإداري بحضور وكيل الهيئة ومديري المكتب القانوني والمتابعة بالهيئة.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية القضايا المرفوعة على الدولة في الداخل والخارج والعمل على وضع آلية لمعالجة الإشكاليات التي تواجه عمل إدارة القضاء.

وناقش المجتمعون آلية معالجة عمل إدارة القضاء من خلال التنسيق مع الهيئات الرقابية في الدول المرفوع أمامها الدعاوى أو عن طريق حثّ الجهات العامة في إمداد إدارة القضايا بالمستندات المطلوبة .