تركيا – شهد افتتاح معرض المجوهرات الدولي الـ 48، في مدينة المعارض في إسطنبول، اليوم الخميس، إقبالا حاشدا، بمشاركة تركية ودولية.

المعرض الذي سيستمر ٤ أيام، جرى قص شريط افتتاحه على أنغام موسيقا “المهتار” التركية التقليدية، لتصطف الطوابير بعدها من أجل بدء الدخول لصالات المعرض المتنوعة.

ويشارك في المعرض ١٢٥٠ شركة من ٢٤ دولة مختلفة، كما يشارك نحو ٣٠ ألف خبير في المجوهرات، قادمون من ١٢٠ دولة.

ويشكل المعرض أحد أهم المحطات الدولية في عالم المجوهرات.

وحسب مراسل الأناضول، كان لافتا إقبال الزائرين الأجانب من خارج تركيا للمعرض، وخاصة من الدول العربية، فيما شهدت صالات العرض كثافة في الإقبال بعد أن افتتح المعرض أبوابه.

وحسب القائمين على المعرض، فإنه يشمل تقديم المجوهرات الذهبية، والأحجار الثمينة، والألماس، فضلا عن الذهبيات والفضيات والساعات، وأجهزة الديكور والمعدات المتعلقة بقطاع المجوهرات.

ويساهم المعرض في لقاء المنتجين وتجار الجملة والمؤسسات، كما يشهد المعرض تجمع المصدرين والمصممين، وكافة خبراء قطاع المجوهرات.

ويحرص رواد المعرض، حسب القائمين عليه، على التعرف على التصاميم الجديدة للذهب والساعات، كما يُنتظر أن تزداد كثافة الإقبال خلال الأيام المقبلة، لتصل ذروتها أيام الإجازة الأسبوعية، قبل أن تنتهي فعالياته الأحد المقبل.

الأناضول