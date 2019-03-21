نيويورك – رفعت وكالة فيتش العالمية، اليوم الخميس، تصنيف مصر الائتماني إلى درجة “B+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما كان التصنيف السابق “B”.

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن “قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية إلى درجة “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص”.

وأضاف وزير المالية، أن “هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل، الذي تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على مسار نزول معدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة، مما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

المصدر: وكالات