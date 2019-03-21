ليبيا – وصلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسة ستيفاني وليامز اليوم الخميس إلى مدينة الزاوية ضمن جولة تقوم بها إلى عدد من المدن والبلدات في ليبيا .

بعثة الأمم المتحدة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن عميد بلدية الزاوية وعمداء وأعضاء بلديات الجنوب والغرب والمركز بالمدينة كانوا في إستقبال وليامز.

وقالت البعثة إن وليامز عقدت إجتماعاً مع عمداء وأعضاء بلديات الزاوية بحضور أعضاء من مجلس النواب عن المدينة وفعاليات مدنية حيث أجابت عن عدد من الأسئلة والاستفسارات حول خطة عمل الأمم المتحدة والملتقى الوطني وتحضيرات انعقاده في أبريل القادم.

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