إيطاليا – ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي، لن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الصيف المقبل، للمشاركة في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم التقليدية قبل الموسم.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز – The New York Times” إلى أن: “هذا القرار مرتبط بالمخاوف من احتمال احتجاز نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الاتهامات المنسوبة إليه باغتصاب عارضة الأزياء كاثرين مايورغا”.

وأضاف المصدر: ” الفريق الإيطالي سيقوم بجولة ما قبل الموسم في آسيا، حيث سيلعب مع فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين”.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، في سبتمبر الماضي، إعادة فتح التحقيقات في قضية اغتصاب “الدون” لكاثرين مايورغا، البالغة من العمر 34 عاما، في ليلة 12 يونيو 2009 داخل أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في الوقت الذي نفى فيه النجم البرتغالي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وقال خلال بث مباشر عبر حسابه في “إنستغرام” إن هذه الادعاءات كاذبة، وأصحابها يريدون أن يحصلوا على الشهرة من وراء الدفع باسمه.

وكانت شرطة مدينة لاس فيغاس قد أعلنت، في مطلع أكتوبر الماضي، استدعاءها رونالدو لاستجوابه في اتهامات “الاغتصاب” المنسوبة إليه.

المصدر: وكالات