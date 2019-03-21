روسيا – أظهرت وثيقة لوزارة المالية الروسية، أن ديون الدول الأجنبية لصالح روسيا بلغت مطلع شهر فبراير الماضي 39.2 مليار دولار، منها 34 مليار دولار تعود للحقبة السوفيتية.

وتحملت روسيا إرث الاتحاد السوفيتي بعد تفككه في 1991، حيث أخذت على عاتقها التزامات الاتحاد المالية، وتضمن ذلك المبالغ المستحقة على الدول الأجنبية لصالح الاتحاد السوفيتي.

وجاءت هذه البيانات في نشرة طرح السندات، التي أصدرتها وزارة المالية الروسية اليوم، وفتحت الوزارة في وقت سابق، باب الاكتتاب على سندات دولية لآجال مختلفة، في خطوة تهدف لدعم الإنفاق الحكومي.

المصدر: “إنترفاكس”