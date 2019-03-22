إلقاء عبوة ناسفة قرب القنصلية الروسية في أثينا دون وقوع إصابات

إلقاء عبوة ناسفة قرب القنصلية الروسية في أثينا دون وقوع إصابات

أثينا – ألقى مجهولون عبوة ناسفة على كشك حراسة الشرطة للقنصلية الروسية في العاصمة اليونانية أثينا، الليلة الماضية، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن السفارة أن الانفجار لم يصب أحدا بأذى، ولم يحدث أضرارا مادية تذكر، وأن التحقيق جار لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء.

وقالت السفارة “الليلة الماضية، ألقى مجهولان يستقلان دراجة نارية، عبوة ناسفة قرب كشك حراسة الشرطة للقسم القنصلي بالسفارة الروسية”.

وأضاف ممثل السفارة “لقد ألحقت العبوة أضرارا مادية طفيفة … السلطات المختصة في اليونان تحقق”.

المصدر: نوفوستي