مصر – تستعد مصر للحصول على مجموعة كبيرة من مقاتلات السيادة الجوية “سوخوي-35” الروسية، حيث من المتوقع أن يبدأ توريدها لمصر في الفترة بين 2020-2021.

وأكد الباحث المصري مينا عادل من وحدة الدراسات الاستراتيجية للمجموعة 73 مؤرخين في تصريحات لـRT، أنه في حالة التجهيز القياسي لمقاتلات “سوخوي-35” المصرية وتوافر حلول الدعم الإلكتروني المناسبة جوا أو أرضا، والربط مع الشبكات الدفاعية والطائرات الأخرى وإمكانية التخطيط المناسب، ستمتلك مصر مقاتلة تستطيع أن تعمل بفاعلية تامة في أي مسرح عمليات فوق صحراء سيناء أو فوق البحر المتوسط.

وأشار الباحث إلى أن المدى القتالي وقدرات الطيران لساعات طويلة تمكن هذه المقاتلة من القيام بدورها، عبر الكشف الرداري فوق السهول المنبسطة أو فوق الماء، وكسب مبادرة الإطلاق من مدى بعيد حتى وإن كانت بدقة إصابة قليلة، ولكن هذا الأمر سيكون مفيدا في حالة تغطية الطائرات الأخرى التي تعمل ضمن المظلة التي تقوم بها “سو-35”.

ونوه الباحث مينا عادل، بأن هذه المقاتلات ستعمل بهذه الطريقة سواء كانت في مهمة اجتياح جوي أو مهمة سيطرة على مناطق العمليات لتجبر الطائرات المعادية على التمسك بالمهمة الدفاعية والاقتصار على اعتراض المجموعات المهاجمة فقط، ومحاولة إيجاد حلول تكتيكية لإشغال “سو-35” عن الحماية والانفراد بالمجموعات المهاجمة الأخرى وإسقاطها.

وتابع: “هذا الأمر لن يكون سهلا على الإطلاق بسبب تواجد طائرات الرفال المصرية التي من الممكن أن تتولى العمليات الهجومية، وتستطيع إطلاق ذخائرها من مسافة آمنة وحماية نفسها بشكل جيد.”

و”سو-35″، مقاتلة متعددة المهام من الجيل “4++”، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات “سو-27” من تصميم مكتب “سوخوي”، وينتجها مصنع “إركوتسك” لصناعة الطائرات، وحصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها.

وصممت مقاتلة “سو-35” للتفوق الجوي، حيث يمكنها حمل ما يصل إلى ثمانية أطنان من القنابل والصواريخ في 12 نقطة تعليق، وفي الاشتباك الجوي لديها قدرة فائقة على المناورة، كما أن لديها خصائص تلبي متطلبات الجيل الخامس من الطائرات، ومزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

وستلتحق “سو-35” في مصر بمقاتلات MiG-29M الاعتراضية متعددة المهام، ومروحيات Ka-52 Alligator الهجومية، ومنظومات الدفاع الجوي S-300VM بعيدة المدى وBuk-M2E متوسطة المدى وTor-M2E قصيرة المدى، ورادارات الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد Protivnik-GE بعيدة المدى، وغيرها من منظومات التسليح العاملة أو المنتظر الإعلان عن التعاقد عليها خلال الفترة القادمة.

المصدر: RT