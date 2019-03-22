ليبيا – إستقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخمس مدراء المستشفيات في مختلف المنطقة الجنوبية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات رئيس لجنة أزمة الجنوب عبد الرحمن الأحيرش.

الثني أكد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على وقوف الحكومة مع أهالي الجنوب وتسخير كافة إمكانياتها لإستتباب الأمن بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة.

وشدد رئيس الحكومة المؤقتة على ضرورة اختيار القيادات ذات الكفاءة لضمان سير العمل على الوجه المطلوب.

وأجرى الثني عقب الاجتماع مراسم لتسليم عدد 16 سيارة إسعاف كدفعة إضافية لكافة مستشفيات المنطقة الجنوبية ، مؤكدا وقوف الحكومة المؤقتة وتقديمها كافة الإمكانيات لتقديم خدمة صحية جيدة لكافة المواطنين بالجنوب رغم انعدام الإمكانيات.

هذا وحضر الإجتماع كل وزير الصناعة المدير التنفيذي للجنة أزمة الجنوب السنوسي صالح ووزير الصحة سعد يعقوب.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة قد سلمت مستشفيات المنطقة الجنوبية في وقت سابق 46 سيارة اسعاف وتم توزيعها على مستشفيات المنطقة الجنوبية .