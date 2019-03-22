ليبيا – إستقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس الخميس مبعوث جامعة الدول العربية الى ليبيا صلاح الدين الجمالي بحضور وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج.

الجمالي دعا في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمدينة بنغازي إلى ضرورة وضع حد لحالة الإنقسام التي تعاني منها البلاد ، منوّهاً إلى الدور الذي يقوم به الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والإنجازات التى تحققت في هذا السياق.

وأكد الجمالي على ضرورة رفع الحظر العسكري المفروض على الجيش الليبي في الوقت الذي يقود فيه حرب عادلة على الظلاميين.

ومن جهته، أشار وزير خارجية المؤقتة إلى أن زيارة الجمالي تأتي في الوقت الذي تعيش فيه بنغازي والمنطقة الشرقية بصفة عامة الأمن والأمان ، لافتاً إلى الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية هي التي ينتخبها الشعب دون أي وصايا ونتاج للبرلمان الذي انتخبه كل أفراد الشعب.

ومن جانبه، أكد بوجواري على أن الحقيقة التى يجب أن يعرفها المجتمع الدولي وينصت لها هي أن إرادة الشعب الليبي قادرة أن تصنع الأمن والأمان والسلم الأهلي في البلاد،لافتاً إلى أن الجيش العربي الليبي تحت القيادة العامة يبقى دائما هو صمام الأمان وعنوان وحدة ليبيا واستقرارها.

هذا وحضر اللقاء كل من عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي إدريس غيث والعميد عادل عبد العزيز العرفي مدير مديرية أمن بنغازي وعدد من النشطاء بالمدينة.