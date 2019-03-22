ليبيا – بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الخميس مع مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي والمنطقة العربية بشكل عام .

الجمالي أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على أهمية الإستماع إلى رؤية المستشار صالح للأوضاع في ليبيا والمنطقة لما يمتلكه من تجربة وخبرة بإمكانها أن تسهم في حلحلة الأزمة الليبية.

وشدد الجمالي على أن الشعب الليبي هو صاحب القرار ومجلس النواب هو الكيان الشرعي المنتخب من الشعب الليبي وممثل لكافة أطيافه ويعلم أكثر من أي طرف آخر ما يريده الشعب.

ونقل مبعوث جامعة الدول العربية رسالة من أبو الغيط للمستشار صالح تمنى فيها بأن تجري الانتخابات هذا العام وإنهاء المرحلة الانتقالية لتعود ليبيا دولة قوية كما كانت وتلعب دورها في المنطقة وتنتهي بذلك معاناة الشعب.