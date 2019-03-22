ليبيا – أعلنت الحكومة المؤقتة اليوم الجمعة شروعها في إحالة مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس للعام الحالي انطلاقا من الأسبوع المقبل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي قال بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة إن وزارة المالية والتخطيط ستباشر مطلع هذا الأسبوع في إحالة مرتبات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بعد أن تستلم المستندات المعززة للصرف.

وأعربت الحكومة المؤقتة عن شكرها وامتنانها لمحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وكافة العاملين بالمصرف لعملهم مع وزير المالية والتخطيط كامل الحاسي وكافه العاملين بالوزاره على مجهوداتهم في توفير التغطية المالية لمصروفات الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة بالاقتراض من البنوك التجارية.



وأشار العريبي إلى أن الحكومة المؤقته لجأت للاقتراض من أجل الإيفاء بواجباتها والتزاماتها حيال المواطنين وخدماتهم ،موضحاً أن ذلك جاء عقب إيقاف وإصرار المصرف المركزي الموازي وسلطة الأمر الواقع في طرابلس من إيقاف تمويل المرتبات وباقي أبواب الميزانية العامة من عائدات النفط.