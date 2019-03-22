العراق – عَزَى رئيس الجمهورية برهم صالح، حادث غرق العبارة في مدينة الموصل الى الفساد والجشع والاستهتار بأرواح الناس.

وقال الرئيس برهم صالح في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الموصل، ان الدولة مطالبة بتحقيق شامل، وإجراءات سريعة ستتخذ حال انتهاء اللجنة التحقيقية من واجباتها، مبينا أن واجب الحكومة هو الانتصار لأهل نينوى بإجراءات وإصلاحات بنيوية وتغييرات إدارية تساعدها على النهوض من كَبوَتِها والدمار الذي لحق بها بالماضي.

وأضاف، أن الرئاسات الثلاث ستعقد اجتماعا يتم فيه مناقشة الاجراءات الكفيلة لمعالجة الوضع.

المصدر : واع