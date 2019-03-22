ليبيا – رأى المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني أن القاسم المشترك بين المشهد قبل الصخيرات وقبل الملتقى الجامع هو عجز أطراف الصراع عن ايجاد تسوية سياسية بأنفسهم.

السني أوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الخميس أن عجز أطراف الصراع عن إيجاد تسوية سياسية أدى إلى التدخلات الدولية ثم اللجوء للوساطة الأممية.

وتابع السني قائلاً:”يظل الحدثين حوارٌ ليبي- ليبي” ، معرباً عن تمنيه بنجاح الملتقى وعدم شيطنة من يشارك كما حدث سابقاً من الذين لا تكون النتائج على هواهم حسب تعبيره.