العراق – تلقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني.

وتقدم الملك عبد الله الثاني بن الحسين، باسمه ونيابة عن الشعب الاردني بخالص تعازيه ومواساته للشعب العراقي وذوي ضحايا فاجعة غرق العبّارة في مدينة الموصل، مؤكدا وقوفه والشعب الاردني مع الشعب العراقي في السراء والضراء.

واعرب عبد المهدي عن بالغ شكره وتقديره لموقف المملكة الاردنية الهاشمية ملكا وشعبا، المتضامن مع الشعب العراقي في هذه الفاجعة، سائلا الباري جلت قدرته ان يجنب الشعب الاردني الشقيق كل مكروه.

المصدر: واع