العراق – أقدم عشرات العراقيين الغاضبين في الموصل على محاصرة موكب محافظ نينوى نوفل العاكوب، أثناء وصوله إلى موقع حادثة غرق العبارة.

وأظهر مقطع فيديو العاكوب وهو يقود سيارته شخصيا ضمن موكبه، وقد حاصره المدنيون واصفينه بـ”الفاشل” و”الفاسد”.

وبعد مرور أكثر من دقيقتين على محاصرته حاول الانطلاق بسيارته، مما تسبب بدهس مجموعة من المتظاهرين، فيما تم إلقاء الحجارة على سيارته ما أدى إلى تحطم جزء من زجاجها.

وانتشرت صورة لأحد المتظاهرين وهو داخل المشفى يعاني من جروح بعد دهسه.

كذلك، حاصر المتظاهرون موكب الرئيس العراقي برهم صالح لدى وصوله إلى الموصل لمتابعة تطورات حادثة غرق العبارة في نهر دجلة، التي راح ضحيتها 100 شخص، أغلبهم من النساء والأطفال. ولم يتضح ما إذا تمكن من تفقد موقع الحادث أم لا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ارتفاع عدد ضحايا العبارة، التي غرقت في نهر دجلة بمدينة الموصل. وقالت إدارة جزيرة الموصل السياحية، إن “سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها”.

المصدر: RT