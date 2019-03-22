روسيا – قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 7.75%.

وعزا المركزي الروسي قراره لوجود مخاطر تضخم، وقال بيان صدر عنه، “رغم أن التضخم انخفض دون المستوى المستهدف، إلا أن مخاطر التضخم ما تزال عند مستوى مرتفع”.

كذلك عدل المركزي توقعاته لأسعار النفط خلال 2019، حيث رفع توقعاته لمتوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة “Urals” من 55 دولارا إلى 60 دولارا، فيما أبقى توقعاته للأعوام 2020 – 2021 عند مستواه السابق 55 دولارا.

من جهتها توقعت رئيسة البنك المركزي الروسي، ألفيرا نابيؤلينا، تسارع نمو الاقتصاد الروسي في النصف الثاني من هذا العام، بفضل تنفيذ مشاريع وطنية كبرى.

وكان المركزي الروسي قد قرر في ديسمبر الماضي رفع سعر الفائدة من 7.5% إلى 7.75%، وذلك للمرة الثانية في 2018.

المصدر: “فيستي”