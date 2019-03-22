ليبيا – حذرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والعاملة في تونس رعايها في طرابلس من هجوم إرهابي وشيك قد يستهدف العاصمة .

وجاء هذا التحذير في رسالة أرسلتها بالبريد الإلكتروني اليوم الجمعة إطلعت عليها المرصد بعنوان ” تحذير من هجوم وشيك على مؤسسة حيوية وطنية في طرابلس يوم غد السبت ” .

وأشارت السفارة في رسالتها الموجهة لرعايها إلى العثور على عبوات ناسفة قرب مكتب البريد المركزي في طرابلس بوقت متأخر من مساء الخميس جرى عقبه تطويق المنطقة وتفكيك العبوات .

ودعت السفارة المواطنين الامريكيين الى عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها منها تجنب المناطق المحيطة بالحكومة والمباني والمؤسسات الوطنية الأخرى خاصة قرب مكتب البريد المركزي .

كما طالبت السفارة الامريكية رعاياخا بمتابعة وسائل الإعلام الليبية المحلية للحصول على التحديثات الإعلامية للاوضاع الأمنية في محيطهم ، وفقاً لنص ذات الرسالة .

يشار إلى أن السفير الأمريكي لدى ليبيا يرافقه قائد قوات ” افريكوم ” قد زارا طرابلس الأسبوع الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة أثارت الكثير من علامات الإستفهام قبل أن تأتي هذه الرسالة لتؤكد وجود تهديد إرهابي محتمل في العاصمة .

المرصد – خاص