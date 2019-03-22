إيران – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، وقالت إن “العقوبات فرضت بسبب برنامج طهران لأسلحة الدمار الشامل”.

وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات الجديدة على إيران شملت 14 فردا و17 كيانا، منها منظمة البحوث الدفاعية والابتكار.

وقال مسؤول أمريكي، إن العقوبات الجديدة ستعيق إيران في جذب خبراء وعلماء جدد لبرنامجها للأسلحة النووية، معربا عن أمله في أن “تساهم العقوبات بالضغط على إيران لإعادتها لطاولة المفاوضات من أجل إنهاء برنامجها للأسلحة النووية”.

وفرضت واشنطن منذ انسحابها من الاتفاق النووي في مايو 2018، عقوبات مختلفة على إيران، طالت قطاعها النفطي، الذي يعد مصدر دخل رئيسي لإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الاتفاق النووي المبرم مع إيران “بالكارثي”، مشيرا إلى أنه ما كان عليه أن يوقع من قبل إدارة الرئيس أوباما.

المصدر: “رويترز”