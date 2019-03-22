ليبيا – شكك رئيس مجلس الدولة الإستشاري القيادي في حزب العدالة والبناء وجماعة الإخوان المسلمين خالد المشري في قدرة الجيش الليبي بالقيادة العامة للقوات المسلحة على حسم الأمر في المنطقة الغربية من البلاد .

وقال المشري في مقابلة له ببرنامج قصارى القول المذاع عبر قناة روسيا اليوم على هامش زيارته إلى موسكو ، بأن غالبية القوة البشرية وما وصفها بالقوى العسكرية والثورية موجودة في المنطقة الغربية .

وأضاف المشري بأن الجيش الذي أشار له حديثه بـ ” ذلك الطرف ” لم يستطع التقدم أو الإقتراب حتى الآن من المنطقة الغربية محذراً من مغبة هذا الأمر .

وفي تصريح فسره مراقبون على أنه ” تهديد بإغراق المنطقة بالعنف والإرهاب ” قال المشري أن أي إقتراب للجيش من المنطقة الغربية أو محاولة للسيطرة عليها سيدخل كامل شمال أفريقيا في أتون حرب مدمرة ! .

وفي ذات السياق ، إعتبر المحلل السياسي ناصر الزوام حديث المشري تهديداً بإغراق المنطقة في أتون الإرهاب والفوضى كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين عقب إندحارها في مصر وإطاحة الجيش هناك بحكم الإخواني المعزول محمد مرسي وتشكيل الجماعة أذرعاً إرهابية مسلحة في سيناء تهدد الدولة المصرية وجوارها .

وأضاف بأن هذا التصريح من المشري كشف عن وجهه الحقيقي بما يثبت عدم إنشقاقه عن جماعة الإخوان كما زعم خلال الأسابيع الماضية ، ذلك لأن خيار اللجوء للعنف والإرهاب والجنون والتحالف مع الفصائل الأكثر تطرفاً في العالم سمة من أبرز سمات جماعة الإخوان كل ما ضاق عليها الخناق ، بحسب تعبيره .

المرصد – متابعات