بلغاريا – أهدر المنتخب المونتينيغري فوزا كان في متناول يده على مضيفه البلغاري في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وافتتح المهاجم المونتينيغري ستيفان ميوغوسا التسجيل لبلاده، في الدقيقة 50، ورد البلغاري تودور نيديليف بهدف التعادل سجله من ضربة جزاء، في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

واكتفى كل من المنتخبين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وتصدرا قائمة المجموعة الأولى، بانتظار نتيجة مباراة إنجلترا وضيفتها التشيك، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما يستهل منتخب كوسوفو مشواره ضمن منافسات هذه المجموعة، بمواجهة ضيفه البلغاري، يوم الاثنين المقبل.

المصدر: RT