ليبيا- رأى عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد أن تحذيرات المبعوث الأممي غسان سلامة من نزاع وشيك هي تحذيرات واقعية.

بوفايد أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أمس الخميس بأن الملتقى الجامع هو فرصة تاريخية للخروج من الانسداد السياسي بعد فشل مجلس النواب في الوفاء بالتزاماته الدستورية بشكل صحيح،على حد قوله.

وطالب عضو مجلس الدولة بإنهاء المرحلة الانتقالية عبر الاستفتاء على الدستور وفق الأعراف الدولية والمعايير الديمقراطية واعتماد الأغلبية النسبية ، مشيراً إلى أن إنهاء المرحلة الانتقالية يحتاج مخرجاً قانونياً من خلال دستور دائم وذلك من أجل المرور إلى الانتخابات على قاعدة دستورية متينة.