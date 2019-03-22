بيونغ يانغ تنسحب من مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين

بيونغ يانغ تنسحب من مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين

كوريا ج – أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية سحبت موظفيها من مكتب الارتباط المشترك بين البلدين، وجاء ذلك بعد قرابة شهر من القمة بين كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن نائب وزير شؤون الوحدة في كوريا الجنوبية، شون هاي سونغ، للصحفيين اليوم الجمعة أن بيونغ يانغ “أبلغت كوريا الجنوبية أنها ستنسحب من مكتب الارتباط”.

وقال شون “نأسف لقرار كوريا الشمالية”، مؤكدا على أنه “رغم انسحاب كوريا الشمالية، سنواصل العمل في مكتب الارتباط كالمعتاد”.

وتم افتتاح المكتب، في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية في سبتمبر الماضي، وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين الشقيقين.

المصدر: أ ف ب