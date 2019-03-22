ليبيا – قال جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية بأن مدير مديرية أمن صرمان تلقى بلاغاً من وزارة داخلية الوفاق في طرابلس بشأن منع التظاهرة المزمع خروجها يوم غداً الجمعة دعماً للجيش في المدينة

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وجاء ذلك بعد أن أكد الجهاز في وقت سابق من الخميس بأن مدير أمن صرمان قد وافق على ترخيص التظاهرة السلمية عبر التنسيق معه قبل أن يعود ويعلن تلقي المديرية إخطار يمنع التظاهرة من قبل الداخلية في طرابلس .

وكان جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية قد أعلن أيضاً متابعته وعن قرب لكل ما من شأنه ان يعيق العملية الامنية مؤكداً إستعداده لتأمين التظاهرة المزمع خروجها من كل مدن المنطقة الغربية في صرمان

محذراً من اي خروقات امنية قد تحدث بالمدينة او تمس بسلامة المتظاهرين .

هذا وقد دعا نشطاء من مختلف المنطقة الغربية للخروج في تظاهرة يوم غداً الجمعة دعماً للقوات المسلحة ورداً على المظاهرات الداعمة لما يسمى مجالس الثوار التي تتظاهر في طرابلس بكل حرية دون أن يمسها أو يمنعها أحد .

هذا ولم توضح وزارة الداخلية لمديرية أمن صرمان سبب إلغاء هذه المظاهرة سوى أنها تحججت بأن هناك موانع أمنية لم تحددها ، هذا وقد قرر دعاة المظاهرة الذين تواصلت معهم المرصد عدم الإلتفات لهذا القرار الصادر من الداخلية معتبرينه قراراً مسيساً صدر في وقت لم تستطع الوزارة تأمين مقرها ولا حتى تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس وهو الأمر الذي أكده يوم أمس المبعوث غسان سلامة .

وفي ذات السياق دعا النشطاء لمظاهرة مماثلة ستخرج عصر يوم غداً في بنغازي وقد تحصلوا على ترخيص لها من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً فيما تعهدت داخلية المؤقتة بحمايتها وتأمينها .

المرصد – متابعات