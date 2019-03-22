ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم أن البرلمان يرحب بفكرة الملتقى الوطني الجامع باعتباره مبادرة لحل الأزمة الليبية.

دغيم أكد في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية “أمس الخميس على أن مجلس النواب سوف يحترم توصيات ومخرجات الملتقى الوطني الجامع في حال كانت مخرجات تحت سقف الإعلان الدستوري واتفاق الصخيرات ، لافتاً بأن البرلمان لن يسمح بخلق سلطة تشريعية بديلة عنه عبر الملتقى الجامع.

واعتبر دغيم أن الملتقى الجامع سيكون مبادرة عادية للحل ونتائجه ستكون صفر لأن سلامة لم يستمر في عقد جلسات توافقية بين مجلسي النواب والدولة.

عضو مجلس النواب استبعد إمكانية الوصول إلى حالة نزاع مسلح بين الأطراف الليبية قائلا :”سلامة يريد تحشيد الدعم لمشروعه عبر التهويل لأن فشل الملتقى الجامع قد ينهي عمل سلامة في البعثة الأممية في ليبيا”.