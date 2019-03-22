ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن المؤتمر الجامع حدث غامض المعالم حتى الآن،لافتاً الى أنه مع عقده ما دام أجمع عليه الليبيون شريطة أن ينهي الفترة الانتقالية ويقود إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية دائمة.

دومة أوضح في تصريحات خاة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الخميس أن الموتمر الجامع ليس من ضمن بنود الاتفاق السياسي وبمجرد انعقاده سينتهي هذا الاتفاق وتنتهي معه خطة سلامة ما يجعل البلد في مفترق طرق،متسائلا عن ما سيحدث بعد المؤتمر الجامع.

وأعرب عضو مجلس النواب عن تمنيه بأن لا يكون هذا المؤتمر من أجل إدخال شخصيات مدعومة من الدول الداعمة للصراع في ليبيا وبالتالي تكون النتائج كارثية ترجع البلاد الى المربع الاول وهي صناديق الذخيرة التي تم إغلاقها بالاتفاق السياسي،على حد قوله.

وأكد دومة على دعمه للذهاب الى صناديق الانتخاب بإرادة شعبية دون تدخلات خارجية.