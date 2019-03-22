سوريا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موقفها من مرتفعات الجولان لا يزال ثابتا، مضيفة أن موسكو تعتبرها أرضا سورية احتلتها إسرائيل.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة: “أن موقف روسيا من هذه المسألة لا يزال ثابتا. وبلا شك تعد مرتفعات الجولان أرضا سورية احتلتها إسرائيل أثناء حرب عام 1967 وضمتها بعد 14 عاما”.

وأضاف أن موسكو لا تزال تتمسك بالقرار الأممي رقم 494 لعام 1981 الذي يعتبر قرار إسرائيل بنشر قوانينها وسيادتها على هذه الأراضي السورية غير شرعي وليس له أي قوة قانونية.

وتابع: “تتمسك الأغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي بهذا الموقف أيضا. ولتأكيد ذلك يتخذ سنويا قرار دولي حول “مرتفعات الجولان السورية”، وذلك في إطار بحث البند الـ55 لجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة الروسية أيضا إلى اهتمام روسيا بالحفاظ على الهدوء في هذه المنطقة. وشددت على أن عودة قوات المراقبة الأممية إلى مرتفعات الجولان والتي أصبحت ممكنة بفضل الجهود الروسية، تعد خطوة هامة في طريق إحلال الاستقرار في المنطقة.

المصدر: نوفوستي