روسيا – جمعت روسيا ما يقارب 3.855 مليار دولار من طرح سندات دولية أمس، وذلك في خطوة تهدف لدعم الإنفاق الحكومي.

وذكرت وزارة المالية الروسية، أنها طرحت سندات بقيمة 3 مليارات دولار تستحق في 2035 وبفائدة سنوية تبلغ 5.1%، وسندات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 2025 وبفائدة سنوية 2.375%.

وأضافت، أن الطلب على السندات فاق الطرح، حيث بلغ حجم الطلب نحو 8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن البنكين الروسيين “في تي بي كابيتال” و”غازبروم بنك” أدارا طرح السندات.

وعن جنسيات المستثمرين الأجانب، الذين اشتروا السندات، قالت الوزارة، إن معظم السندات المقومة بالدولار ذهبت إلى مستثمرين من بريطانيا، فيما شكلت حصة المستثمرين من الولايات المتحدة من السندات 21%، و13% حصة المستثمرين الأوروبيين.

أما فيما يتعلق بالسندات التي تم إصدارها باليورو، فقد استحوذ المستثمرون البريطانيون على حصة نسبتها 40% من الإصدار، فيما بلغت حصة المستثمرين من أوروبا 18%، و17% حصة المستثمرين الأمريكيين.

(اليورو = 1.14 دولار)

المصدر: “فيستي”