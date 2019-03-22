سوريا – وجهت الخارجية السورية رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأكدت الخارجية السورية أن “الجولان المحتل هو جزء لا يتجزأ من اراضي الجمهورية العربية السورية وأن استعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لا تزال أولوية في السياسة الوطنية السورية وإنها حق أبدي لن يخضع للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم”.

وطلبت دمشق من الأمين العام للأمم المتحدة “إصدار موقف رسمي لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الدولية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري”.

ودعت كذلك مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات التي تنص على إلزام كيان الاحتلال الاسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ولا سيما القرارات 242 و338 و497”.

ووصفت الخارجية السورية تصريحات ترامب بأنها “غير مسؤولة وخطيرة”. وشددت على أن “الإدارة الأميركية لا تمتلك بحماقتها وغطرستها أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان العربي السوري المحتل وأن أي اعتراف منها أو أي إجراء ينطوي على الاعتداء على حق سوريا في استعادته وسيادتها عليه هو عمل غير شرعي ولا أثر له”.

ويأتي ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “الوقت حان” لاعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان.

المصدر: سانا