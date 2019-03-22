ليبيا – بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس الخميس مع المجلس العلمي لتخصص جراحة الحروق والتجميل بمجلس التخصصات الطبية إمكانية تعزيز التعاون في مجال التدريب الطبي والمهني بهدف النهوض بمستوى الخدمات الصحية بالبلاد وتوطين جراحة الحروق والتجميل بالداخل.

عقوب أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة على دعمه الكامل للمجلس وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة.

وِأشار عقوب إلى أن خطة وزارة الصحة الإستراتيحية للعام الحالي في مجالات التدريب وبرامج البحوث تسيرُ في نهج التطوير والتجديد وصولاً لتوطين العلاج بالداخل وضمان الممارسة المهنية ودمج كافة وسائل الطب الحديث لمواكبة التطور.