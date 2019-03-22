ليبيا – تفقد مدير إدارة المشروعات بوزارة صحة الوفاق محمد العزومي أمس الخميس تنفيذ أعمال الصيانة لمشروعي صيانة وتطوير غرف العمليات وصيانة قسم الأشعة العلاجية بالمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة.

العزومي صرح للمكتب الإعلامي لوزارة صحة الوفاق بأن مشروع صيانة غرف العمليات يتضمن إجراء أعمال صيانة كاملة وشاملة إلى جانب توريد منظومات تكييف مركزي وشبكة غازات طبية وأرضيات وحوائط طبية وفق أحدث المواصفات الفنية.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن مشروع صيانة قسم الأشعة يتضمن توريد أجهزة متطورة للعلاج الإشعاعي لمرضى الأورام إلى جانب إجراء أعمال صيانة شاملة بالقسم.

ويعد المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة أحد أهم المستشفيات المتخصصة في علاج الأورام على مستوى ليبيا وشمال أفريقيا.

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