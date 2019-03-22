ليبيا – أكد وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل الخميس، تضامنه مع طلبة الجامعات والمعاهد العليا في المطالبة بحقوقهم المتمثلة في صرف المنح المالية الخاصة بهم والمترتبة على خزانة الدولة منذ سنة 2014 ، مبرزاً أهمية المنح بالنسبة للطلاب كونها تمثل دعماً مالياً لهم من أجل إعانتهم لاستكمال دراستهم.

عبد الجليل طمأن بحسب مكتب وزارته الاعلامي الطلبة بأنهم يعملون جاهدين من خلال التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة على حلحلة هذا الموضوع ، معرباً عن تفهمه للظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل عدم صرف المنح الدراسية .”.

وأشار إلى أنه خاطب في 25 من شهر يوليو لسنة 2017 رئيس المجلس الرئاسي بشأن أهمية تنظيم عملية صرف المنح الدراسية ، مرجعاً سبب عدم تمكنهم من صرف هذه المنحة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد فضلاً عن صعوبة تحقيق المطالب دفعة واحدة.

ودعا وزير تعليم الوفاق في ختام تصريحاته الطلبة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين بالمؤسسات التعليمية الدارسين بها وعدم المبالغة فى المطالبة بالحقوق كي لا تؤدى إلى الإضرار بحقوق فئة أخرى من المجتمع.