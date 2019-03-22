ليبيا – استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين أمس الخميس السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات عديدة أهمها التدريب المهني والحرفي.

وناقش الأمين مع السفير الإيطالي إمكانية إنشاء مركز ليبي إيطالي يختص بالتدريب على المهن الحرفية في مناطق الجبل الغربي وطرابلس والجنوب والمنطقة الشرقية ، مؤكدًا على أن وزارة العمل من خلال سياستها تركز بشكل كبير المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل الليبي وعلى دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغرى والمتوسطة.

ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن أمله في تعزيز التعاون بين الدولتين، مؤكّدا على أن إيطاليا تدعم عدد من المشاريع الهامة من خلال المنظمات الدولية والمنبثقة من الأمم المتحدة فضلا عن تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية.