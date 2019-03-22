قمة بروكسل: على بريطانيا إجراء انتخابات في البرلمان الأوروبي حال عدم تنفيذ بريكست حتى 26 مايو

قمة بروكسل: على بريطانيا إجراء انتخابات في البرلمان الأوروبي حال عدم تنفيذ بريكست حتى 26 مايو

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن على بريطانيا إجراء انتخابات في البرلمان الأوروبي حال عدم تنفيذها بريكست حتى الفترة بين 23 و26 مايو 2019.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن المشاركين في قمة الدول الأعضاء اختتمت في بروكسل: “سيكون على بريطانيا، في حال استمرار عضويتها في الاتحاد الأوروبي حتى الفترة من 23 إلى 26 مايو 2019، إجراء انتخابات في البرلمان الأوروبي”.

وشدد البيان على أن المملكة المتحدة “تبقى أثناء مدة تأجيل بريكست دولة عضوا (في الاتحاد الأوروبي) مع الالتزام بكل الحقوق والتعهدات التي حددتها الاتفاقات والقوانين للاتحاد الأوروبي”.

كما أشار زعماء الاتحاد الأوروبي في البيان إلى أن القرار بتأجيل انسحاب بريطانيا “يستبعد أي مراجعة للاتفاق” حول بريكست، المتوصل إليه يوم 25 نوفمبر، مضيفين: “من الضروري أن يتناسب كل التزام أو تصريح أو أي إجراء آخر ستقوم به المملكة المتحدة بصورة أحادية الجانب مع نص وروح الاتفاق بشأن الخروج”.

من جانبها، شددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على ضرورة أن يكون هناك وضوح في موضوع الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنه “يجب منع تقويض صلاحيتها”.

واتخذ زعماء الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس بالإجماع قرارا خلال قمة بروكسل ينص على تأجيل بريكست وفقا لسيناريوهين محتملين.

يتضمن الأول تأجيل بريكست حتى يوم 22 مايو حال موافقة البرلمان البريطاني على الصفقة بين لندن وبروكسل بخصوص انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي حتى أواخر مارس الحالي، بينما يتمثل الثاني في تأجيل خروج المملكة المتحدة حتى 12 أبريل في حال عدم المصادقة على هذا الاتفاق بين الجانبين.

المصدر: وكالات