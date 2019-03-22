ليبيا – أعلن القيادي في ” كتيبة ثوار طرابلس ” أدهم ناصوف في وقت مبكر اليوم الجمعة عثورهم على عبوة ناسفة في مبنى البريد الرئيسي الواقع في منطقة شارع الزاوية بطرابلس.

وقال ناصوف في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شروعهم في تفكيك العبوة فور العثور عليها من قبل الأمن الدبلوماسي ، موجها الشكر لكل من شارك معهم في هذه العملية .

وبينت صورة نشرها ناصوف مع تدوينته وجود ثلاثة صنادق كرتونية كبيرة الحجم موضوعة فوق بعضها الوضع مشيراً إلى أنها تحوي كمية كبيرة من المتفجرات ، ومنذ فترة طويلة تتمركز كتيبة تابعة لثوار طرابلس في البريد كان يشرف عليها القيادي الذي يوصف بـ ” المنشق ” عن الكتيبة جلال الورشفاني .

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أو من مديرية أمن طرابلس حول الموضوع كما لم يُعرف بعد هوية الجهة التي تقف خلف هذه العملية في حال تبين بأنها عبوة ناسفة كانت تستهدف الموقع بالفعل .

ويقع مبنى بريد شارع الزاوية في منطقة مكتضة بالسكان وسط العاصمة طرابلس ويضم المبنى المكون من عدة طوابق غالبية الجهات ذات العلاقة بقطاع الإتصالات بما في ذلك شركة بريد ليبيا وشركة هاتف ليبيا لخدمات الهاتف الأرضي .

المرصد – خاص