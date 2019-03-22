إيطاليا – سيحتضن ملعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، “أليانز ساتديوم” في مدينة تورينو، لأول مرة مباراة لسيدات البيانكونيري أمام فريق فيورنتينا، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري.

ونشر اليوفي مقطع فيديو عبر صفحته على موقع “فيسبوك” تتحدث فيه بعض لاعبات السيدة العجوز عن بداية مسيرتهن وشعورهن باللعب لأول مرة على هذا الملعب الجديد: “أتذكر جيدا أول مباراة لعبتها وأنا في سن الخامسة .. كانت الكرة تبدو كبيرة .. حتى الملعب كان يبدو طويلا .. فقط كان والدي ووالدتي هناك لمتابعتي وأنا ألعب .. وسيأتون يوم الأحد المقبل أيضا .. يوم الأحد سيكون هناك جمهور أكثر بقليل .. يوم الأحد سنلعب هنا وذلك للمرة الأولى .. نحن سنلعب على العشب وأنتم ستكونون في المدرجات .. جميعا معا.. أنا أعلم بأنني سأتذكر هذا أيضا”.

ويحتل فريق يوفنتوس للسيدات مركز الصدارة أيضا، في الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام وصيفه فيورنتينا بالذات.

المصدر: “facebook/Juventus”