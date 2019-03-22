أوكرانيا – أعرب يوري بويكو، مرشح الرئاسة في أوكرانيا، زعيم حزب “برنامج الحياة” المعارض، عن اعتقاده بأن يخرج مواطنو بلاده إلى الميدان مجددا للاحتجاج، إذا شابت الانتهاكات الانتخابات الرئاسية.

وقال بويكو على قناة “نيوز وان” التلفزيونية:” ربما لن يخرج الناس إلى الميدان بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، لكن إذا خدعوا، وأحسوا أن أصواتهم تسرق منهم، وأن الانتخابات تشوبها انتهاكات، فإن هذا ممكن. الناس لديهم مثل هذا المزاج حاليا”.

وذكّر بويكو بخطر الاحتجاجات، وأشار إلى مثال المأساة التي حدثت في نهاية أغسطس 2015، عندما ألقى شخص مجهول قنبلة على موظفي إنفاذ القانون أمام مبنى البرلمان (الرادا العليا) احتجاجا على اعتماد تعديلات دستورية في البلاد تتعلق باللامركزية، مما أسفر عن إصابة 141 شخصا، توفي أربعة منهم، هم من رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون البرلمان.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا التي يتنافس فيها 39 مرشحا يوم 31 مارس الجاري. وتصدرت رئيسة حزب “باتكيفتشينا”، يوليا تيموشينكو، لائحة المرشحين الأوفر حظا على مدى الأشهر القليلة الماضية، ولكن الفنان الاستعراضي الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، تصدر استطلاعات الرأي في يناير الماضي، بينما لم يحظ الرئيس الحالي بترو بوروشينكو، بأكثر من حوالى 20 % من الأصوات الداعمة، وفقا لاستطلاعات الرأي.

المصدر: نوفوستي