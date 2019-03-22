ليبيا – أصدر النقيب العام للمعلمين عبدالنبي النف اليوم الخميس بياناً يطالب فيه برفع مرتبات العاملين بقطاع التربية والتعليم وذلك تنفيذاً لقرار رقم “4” والصادر من قبل حكومة الوفاق لعام 2018.

نقيب المعلمين أوضح في بيانه الموجه إلى المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمنطقة الغربية والجنوبية التابعين لحكومة الوفاق الذي تلقت المرصد نسخة منه أن النقابة تتابع الخطوات المتخذة من قبل حكومة الوفاق تجاه قرار زيادة المرتبات ،مشيراً إلى الإستياء الكبير الذي ينتاب المعلمين والعاملين بالقطاع نتيجة التقاعس والتباطؤ في تنفيذ القانون ومنح العاملين حقوقهم المادية.

ولفت النف إلى أن الحكومة المؤقتة ووزرائها الذي وصفهم بـ”الشرفاء” في الموعد وأنجزوا هذا الإستحقاق الوطني للمعلمين برعاية ونصح من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ونوّه نقيب المعلمين إلى أن النقابة ستمنح فرصة لحكومة الوفاق لإعطاء الحقوق المادية المشروعة والصادرة عن مجلس النواب لهذه الشريحة الفاضلة عرفاناً وتقديراً لدورهم السامي والمقدس وتطبيقاً للقانون، على حد قوله.

وقال النف :” إن النقابة فتحت قناة للتواصل مع حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي بالخصوص ولدينا الثقة الكبيرة في إنجاز هذا الإستحقاق الوطني من قبل المجلس الرئاسي حسب ما لمسناه من تجاوب وتفاعل من بعض أعضاء المجلس الرئاسي وعلى رأسهم فتحي المجبري”.

نقيب المعلمين حذر من إتخاذ النقابة خطوات حاسمة وهامة في حال فشلت الجهود المحددة بنتفيذ القرار المتعلق بالزيادة في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ اليوم الخميس الموافق الـ21 من مارس دون قيد أو شرط .

ونوّه النف إلى أن النقابة ستتخذ جملة من الخطوات الحاسمة مدفوعة ببسالة ونجياز وإنقياد كافة المعلمين والعاملين خلفها والضامنة لحقوق المعلمين مهما كان الثمن والنتائج والتي مألها وخيم على المعرقلين.

وأكد النف على أن المعلمين يطالبون بحقوقهم المشروعة طبقاً للعدالة القانوينة والإجتماعية و الإنسانية بتنفيذ القرار رقم “4” لعام 2018 خلال شهر مارس الحالي.

وتابع :”أننا ننتظر إسداء الحق لأصحابه وإدخال البهجة والسرور على العاملين بقطاع التربية والتعليم وأسرهم وإستشعارهم بوطنية المسؤولين بحكومة الوفاق”.

نقيب المعلمين لفت في ختام بيانه إلى أن النقابة ستسخدم جميع الإجراءات والوسائل ضد الذين قاموا بطمس هذا الحق ،محذراً بأن الرد قاسياً ورادعاً لمن تسول له نفسه المساس بحقوق وآمال وكرامة العاملين والمعلمين بالتعليم.

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