ليبيا – اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر أمس الخميس مع عميد وأعضاء المجلس البلدي اسبيعة وعدد من أعيان ومشايخ ومخاتير المحلات بالبلدية بحضور مدير مكتب الوزير حسين القماطي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي سير العمل بالمجلس البلدي واحتياجات البلدية والمختنقات التي تعاني منها في العديد من القطاعات الخدمية للمواطن أهمها الرعاية والخدمات الصحية وعدم توفر الكوادر الطبية بالإضافة إلى مشاكل البئية والصرف الصحي وما تعانيه البلدية من نقص في مياه الشرب.

وتطرق الجتمعون الى مشكلة الطريق المتهالكة الرابطة بين البلديات المجاورة والتي تسببت في العديد من الحوادث المرورية نتج عنها العديد من الوفيات وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن بالبلدية وايجاد الحلول المناسبة لها إلى جانب بحث آلية التعاون بين الوزارة والبلدية في وضع الخطط والاستراتيجيات لهذه المختنقات.