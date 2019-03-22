ليبيا – عقد وفد الأمم المتحدة برئاسة نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز أمس الخميس لقاء موسع في مدينة الزاوية بحضور ممثلين عن الشباب والنساء والمجتمع المدني وشيوخ وأعيان وسياسيين من المدينة.

وليامز تطرقت في كلمتها الافتتاحية بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة إلى تفاصيل الملتقى الوطني بما فيها المسار التشاوري والاهداف والمشاركة فيه.

وأكدت نائبة الممثل الخاص على أن الملتقى الوطني هو ليبي-ليبي يحضره ليبيون فقط وستمثل جميع مكونات المجتمع الليبي في الملتقى ، مشيرةً إلى أن البعثة لن تقبل بتهميش أي طرف أو مجموعة أو تيار لأن هذا الأمر ضد مبادئ الأمم المتحدة.

ومن جهتهم، شدد الحاضرون على ضرورة أن يهدف الملتقى الوطني إلى إنهاء المراحل الانتقالية والبدء بمرحلة بناء دولة مدنية قوية ذات سيادة وتحديد إطار زمني لإجراء الانتخابات وبدأ عملية الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتوحيد جميع مؤسسات الدولة.