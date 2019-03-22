فرنسا – اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن أوروبا لا يجب أن تبقى رهينة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

وأضاف ماكرون، في تصريح صحفي، أنه “يجب ألا يظل المشروع الأوروبي أسيرا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى الوحدة داخل أوروبا، مشيرًا أن “فترة السذاجة الأوروبية انتهت”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن بلادها تعمل من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، مؤكدة أنه لا ينبغي إلغاء المادة 50 (من معاهدة لشبونة/ متعلقة بالخروج من التكتل).

والخميس، وافق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على تمديد خروج بريطانيا من التكتل حتى 22 مايو/ آيار المقبل، في حالة موافقة البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل، على اتفاق الانسحاب “بريكست” المقترح من قبل “ماي”.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/ آذار الجاري، إلا أن تصويتا بمجلس العموم (الغرفة الأولى من البرلمان البريطاني) أيد تأجيل الخروج، حتى تتفق رئيسة الوزراء مع البرلمان على صيغة نهائية لاتفاق بريكست.

وكانت لندن قد اتخذت قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/ حزيران 2016.

الأناضول