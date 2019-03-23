وقال منسق المكتب سباستيان رودز ستامبا: “سنضطر للانتظار لحين انحسار مياه الفيضانات، لنعلم الحصيلة النهائية للقتلى في موزمبيق”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس موزمبيق فيليب نيوسي إن عدد قتلى الإعصار إيداي والفيضانات التي وقعت في الآونة الأخيرة قد يتجاوز ألف شخص ليرفع بذلك بشكل كبير العدد المحتمل للقتلى بالمقارنة مع الأرقام الحالية.

وتتدفق مياه الفيضان عبر سهول وسط موزمبيق، متسببة في غرق منازل وقرى وبلدات بأكملها. وشكلت الفيضانات محيطا داخليا موحلا.

وفي زيمبابوي المجاورة بلغت الحصيلة الرسمية للقتلى 98 شخصا في وقت سابق من شهر مارس الحالي، لكن من المرجح أن ترتفع نظرا لأن المئات ما زالوا في عداد المفقودين.