المغرب – أفادت إحصاءات رسمية امس الجمعة، أن التضخم بالمغرب سجل استقرارا خلال شهر فبراير / شباط 2019، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان لها، حصلت الأناضول على نسخة منه، إن هذا الاستقرار نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1.3 في المئة وتزايد المواد غير الغذائية بـ 0.9 في المئة.

وأوضحت المندوبية أن أسعار المواصلات سجلت ارتفاعا ب 0,3 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع الملابس والأحذية ب 0.9 في المئة والمطاعم بـ 1.6 في المئة والتعليم بـ3.4 في المئة، والصحة بـ 1، والسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى بـ 1.1 في المئة،

وتراجع في النقل ب1.5 في المئة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم استقرارا خلال فبراير / شباط 2019 ، بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.

ونتج هذا الارتفاع عن تراجع أسعار المواد الغذائية ب0.2 في المئة، وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ 0.2 في المئة.

وسجلت الأسعار ارتفاعا في عدد من المدن المغربية خلال شهر شباط 2019، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث سجل في طنجة بـ0.1 في المئة، والقنيطرة (شمال) بـ 0.2، ومكناس (شمال) بـ 0,1 في حين سجل انخفاضا بالداخلة (إقليم الصحراء) بـ 0.6 و كلميم (جنوب) 0.5 وأغادير (وسط)، ب0.4 في المئة.

وكالات