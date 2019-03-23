ليبيا – أعلن مستشفى المرج العام صباح اليوم السبت عن وفاة المواطنة ” نجلاء محمد الأنصاري” مواليد 1987م بسبب تسممها جراء استخدام مسحوق الحناء المزور.

مسئولة المكتب الإعلامي لمستشفى المرج العام مبروكة صالح أوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج موطني الذي يذاع على قناة ليبيا وتابعته صحيفة المرصد أن عدد حالات الوفيات قد وصل إلى 43 سيدة، و190 حالة تسمم وتحسس جلدي فضلاً عن الإحصائية العامة لعدد من البلديات التى وصل إلى 58 حالة بالمنطقة الشرقية خلال الأعوام الماضية حتي نهايه عام 2016 بحسب وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

يشار إلى أن مركز الخبرة القضائية قد أكد في ترير نشره بوقت سابق أن التسمم يأتي جراء استعمال الحناء المضاف إليها مادة PPD البارفنيلين ديامين التي تستخدم في صناعة حبر الطابعات وإطارات السيارات.

هذا وقد استنفرت المصالح التجارية المختصة في قمع الغش قد دولتي الجزائر وتونس ، لمنع تسويق حناء سوداء تأتي من ليبيا ، بسبب احتوائها على مكونات كيمياوية تؤدي إلى تسمم ووفاة مستعمليها ، مستندةً إلى تحاليل طبية أجرتها وزارة الصحة الليبية، وأثبتت خطر المنتج التجميلي.