ليبيا – تمكن أعضاء مكتب التحري والقبض بالإدارة العامة للدعم المركزي – فرع تاجوراء من تحرير ثلاثة مختطفين أفارقة من دولة (النيجر).

داخلية الوفاق أوضحت وفقاً لمكتبها الإعلامي أنه تم خطفهم من قِبل أحد الأشخاص من (دولة مالي) بطرابلس وتهديدهم بالقتل ومساومتهم وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم وقام احد المخطوفين بالتواصل مع أحد ذويهم وطلب المبلغ مالي وتواصل الشخص الأفريقي من (النيجر) مع أحد عناصر مكتب التحري والقبض بالفرع.

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وعلى أثر ذلك تم إعداد خطة أمنية للقبض على المجرمين وتحرير المختطفين وتنفيذ الخطة حيث تمت مداهمة الوكر ولاذ أحد الخاطفين بالفرار والقبض على الآخر وتحرير المختطفين.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص وتم تسليم المطلوبين والمخطوفين لمركز الشرطة تاجوراء لاستكمال التحقيقات.