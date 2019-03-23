ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت رئيس بعثة الاتحاد الأوربي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود فياتشينزو تاليفري يرافقه المستشار الأمني أريك كايزر والمستشار الخاص للبعثة منصور المسلاتي.

تناول الاجتماع وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابع للمجلس الرئاسي مستجدات الوضع السياسي وعلاقات التعاون بين حكومة الوفاق ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.



وثمّن السراج ما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم لحكومة الوفاق الوطني، مؤكداً على أهمية تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه من برامج للتعاون تشمل التدريب وتنمية قدرات قوات أمن الحدود والعمل بشكل وثيق في مجال تبادل المعلومات.



من جانبه أشاد تاليافيري بجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشدداً أنه سيعمل على تحقيق ما تم الاتفاق حوله من مشاريع خلال اجتماعات السراج مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني.