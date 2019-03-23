مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على أهمية العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في إرساء دعائم عهد جديد للتعاون الثنائي وتعزيز العلاقات.

وأعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع العراق في كافة المجالات، مرحبا بزيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى القاهرة.

وقال السيسي إن زيارة عبد المهدي لمصر ذات دلالة كبيرة باعتبارها أول زيارة رسمية له منذ توليه رئاسة الوزراء في بلاده وتعكس العلاقة القوية بين حكومتي وشعبي البلدين.

وأعرب السيسي عن تعازيه لرئيس وزراء العراق في ضحايا حادث غرق العبارة بالموصل، مؤكدا تضامن مصر حكومة وشعبا مع العراق لتجاوز ذلك الحادث الأليم.

وأضاف أن الزيارة تعد مناسبة للاحتفال بما تحقق في العراق من منجزات أمنية وتحرير أراضيه من الإرهاب، مشددا على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب.

وأكد السيسي أن الأواصر التي تربط البلدين تستند في تميزها إلى حقائق التاريخ والجغرافيا بحكم انتماء الدولتين إلى الأمة العربية والمساندة المشتركة في الشدائد، مشيرا إلى أن الزيارة تؤكد الرغبة المشتركة في إرساء دعائم عهد جديد للتعاون الثنائي والبناء وتعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق طموحات الشعبين في الرخاء والتنمية.

وقال الرئيس المصري إن العراق واجه صعوبات بالغة، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع آلية فعالة لمواجهة انتقال المقاتلين الأجانب إلى مناطق أخرى بعد دحر “داعش”.

من جانبه أكد رئيس وزراء العراق أن بلاده تتطلع إلى تنفيذ عدد من المشاريع مع مصر في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون في مجال الإسكان والثقافة والتعليم والنقل، معربا عن أمله في تطور العلاقات بين البلدين إلى الأفضل دائما.

وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي إن زيارته لمصر تعد الأولى له منذ توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء العراقي، مشيرا إلى أن لها دلالاتها، التي تنم على أهمية مصر في قلب قيادة وشعب العراق.

وأبدى رئيس وزراء العراق سعادته لوجود رغبة وإرادة مشتركة لقيادتي وشعبي البلدين للمضي قدما في تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات.

وأضاف عبد المهدي أن المباحثات مع الرئيس السيسي تناولت سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ونقلها إلى رحاب أوسع مع مصر ودول الجوار.

وقال عبد المهدي إن “العراق اليوم صديق لدول العالم ودول الجوار ولا يرغب في تكرار الصراعات والمحاور السابقة”، مشيرا إلى أن العمل، وبذل الجهد هو أساس بقاء الشعوب والمحافظة على الأوطان.

وأوضح أن العراق واجه الإرهاب، مضيفا أن هذه الظاهرة هي فكر ممنهج وليس منظمة، ويجب القضاء عليه وتجفيف منابعه .

وقال رئيس وزراء العراق: “إننا نتطلع إلى لقاء القمه الثلاثية غدا الأحد مع مصر والأردن من أجل تنظيم العلاقات وتعميقها ونقلها إلى رحاب أكبر.

وأكد عبد المهدي أن بلاده عازمة على مواصلة الدور الإيجابي لبناء علاقات قوية مع الدول العربية والإقليمية وفي مقدمتها مصر، مضيفا أن العراق لا يوجد لديه اليوم أعداء سوى الإرهاب والفقر والأمية والبطالة.

المصدر: RT