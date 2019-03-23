ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر إن البعثة الأممية لدى ليبيا تحولت إلى مصنع لإنتاج العراقيل وآخر منتجاتها التحايل باستخدام الملتقى الوطني الجامع بدلاً من المساعدة في تحقيق الإستقرار بالبلاد.

الشاطر أشار في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى أن “البعثة تعقد الملتقى لتنصيب من يستحق، محكمة الجنايات الدولية “، معتبراً ذلك تآمر واضح ضد حق الشعوب بتقرير مصيرها حسب قوله.

يشار إلى أن تصريحات الشاطر تأتي بالتزامن مع إستعداد البعثة الاممية إلى عقد الملتقى الجامع في مدينة غدامس جنوب غرب البلاد منتصف ابريل المقبل وذلك في محاولة منها لحل الازمة السياسية الراهنة .