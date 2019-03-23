الصور الأولى من الباغوز بعد القضاء على “داعش” نهائيا

الصور الأولى من الباغوز بعد القضاء على “داعش” نهائيا

سوريا – أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي نهائيا، بعد معارك عنيفة، تمكنت خلالها من دحر التنظيم في آخر معاقله ببلدة الباغوز في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وبعد إعلانها تحرير بلدة الباغوز وتحقيق النصر على تنظيم “داعش”، قالت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد): “نهدي هذا النصر لكل عوائل الشهداء و جرحانا، أولئك الأبطال الذين لولا تضحياتهم لما تحقق هذا النصر”.

وأكد المتحدث باسم “قسد”، مصطفى بالي، في تغريدة على صفحته في “تويتر”، إن ما تحقق جاء بعد “سنوات من التضحيات الكبرى، نبشر العالم بزوال دولة الخلافة المزعومة ونجدد العهد على مواصلة الحرب وملاحقة فلولهم حتى القضاء التام عليهم”.

وأعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” في وقت سابق اليوم السبت، القضاء نهائيا على تنظيم “داعش” في آخر معاقله في بلدة الباغوز شمال شرقي سوريا.

المصدر: RT