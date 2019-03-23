روما – وقعت إيطاليا والصين اليوم السبت، مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن المشروع الاقتصادي الصيني الكبير المعروف تحت اسم “مبادرة الحزام والطريق”.

وجاءت مراسم توقيع المذكرة تتويجا لزيارة لثلاثة أيام، قام بها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روما، في سعي من بكين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسط حرب تجارية مستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

وأصبحت إيطاليا أول دولة من مجموعة “G7” انضمت إلى “مبادرة الحزام والطريق”. وإلى جانب مذكرة التفاهم، وقعت شركات إيطالية وصينية، بحضور رئيسي الدولتين، سيرجو ماتاريلا، وشي جين بينغ، حزمة من اتفاقات التعاون، بما فيها عقود في مجالات الطاقة والفولاذ وأنابيب الغاز.

ومع أن تفاصيل العقود الموقعة لم يتم الإفصاح عنها بعد، إلا أن مصدرا حكوميا قال إن قيمتها الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار يورو. فيما قدرتها وسائل إعلام إيطالية بحوالي 5 مليارات يورو.

المصدر: رويترز + وكالات